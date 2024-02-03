الكونجو الديمقراطية تبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا بفوزها 3-1 على غينيا

المصدر: رويترز

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بلغت الكونجو الديمقراطية قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما حولت تأخرها بهدف مبكر أمام غينيا إلى فوز ثمين 3-1 في دور الثمانية الجمعة.

وافتتح محمد بايو مهاجم غينيا أهداف المباراة بركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن بعدها بسبع دقائق أدرك تشانسيل مبيمبا التعادل للكونجو الديمقراطية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأحرز يوان ويسا الهدف الثاني للكونجو الديمقراطية في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما حسم أرثر ماسواكو الفوز بهدف ثالث قبل النهاية بثماني دقائق من ركلة حرة قوية من زاوية صعبة خدعت إبراهيما كوني حارس غينيا وسكنت شباكه.

وسيلتقي منتخب الكونجو الديمقراطية، الذي توج باللقب مرتين عندما كان يلعب باسم زائير، مع الفائز من مواجهة ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور ومالي المقررة غدا السبت في دور الثمانية، وذلك يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي.

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