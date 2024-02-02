لوكمان يقود نيجيريا للفوز على أنغولا والتأهل لقبل نهائي أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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سجل أديمولا لوكمان هدفاً في الشوط الأول ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر على أنغولا والتأهل إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة.

وينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الفائز من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا في دور الثمانية التي ستقام غداً السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 بعدما انطلق موزيس سايمون من الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى لوكمان ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في سقف مرمى أنغولا.

وهدد منتخب أنغولا مرمى نيجيريا مبكراً بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة لمابولولو من مدى قريب لكن الحارس ستانلي نوابيلي أنقذها ببراعة قبل أن يحتسب الحكم مخالفة بداعي التسلل.

بعد ذلك سيطرت نيجيريا على المباراة أغلب فترات الشوط الأول لكن دون الوصول إلى مرمى أنغولا.

وبعد مرور ساعة من البداية أهدر البديل زيني هدف التعادل لأنغولا بعدما سدد من وضع انفراد لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وسدد جيلسون دالا لاعب أنغولا تسديدة من يسار منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين لكن الحارس تصدى لها بنجاح.

وظن فيكتور أوسيمن أنه ضاعف النتيجة لنيجيريا بضربة رأس قوية قبل أن يلغي الحكم هدفه بداعي التسلل على مهاجم نابولي الذي كان يحتفل بسعادة.

وسنحت لأوسيمن فرصة أخرى خطيرة قبل النهاية بعشر دقائق بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء ثم سدد بيسراه أبعدها المدافع كيالوندا جاسبار قبل وصولها للمرمى.

وسدد البديل ميلسون قبل دقيقة واحدة من النهاية لكن الحارس نوابيلي أبعدها عن مرماه لتنتهي المباراة بفوز بطل القارة ثلاث مرات.

بذلك وصلت نيجيريا إلى قبل النهائي للمرة 13 في آخر 15 مشاركة لها في النهائيات وأصبحت أبرز المرشحين للفوز باللقب في ساحل العاج بعد خروج معظم المنتخبات الكبيرة.

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