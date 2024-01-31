المغرب يلحق بالمنتخبات العربية ويودع أمم أفريقيا بالخسارة أمام جنوب أفريقيا

المصدر: رويترز

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بلغت جنوب أفريقيا دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمس الثلاثاء بفوزها 2-صفر على المغرب الذي أهدر ركلة جزاء وكان مرشحا للفوز باللقب بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم قبل نحو 14 شهرا.

وأكمل المغرب الذي يدربه وليد الركراكي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد سفيان أمرابط لعرقلته لتيبوهو موكوينا قبل أن ينفرد بالمرمى.

لكن موكوينا نجح في التسجيل من الركلة الحرة التي احتسبت عند حافة منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورغم سيطرة المغرب على مجريات الشوط الأول، منح المهاجم إيفيدنس ماكجوبا التقدم لجنوب أفريقيا في الدقيقة 57.

وكانت أخطر فرص اللقاء بعد نهاية الاستراحة حين هيأ يوسف النصيري مهاجم المغرب الكرة لزميله عز الدين أوناحي الذي سدد فوق العارضة.

وبعد سلسلة من التمريرات، سيطر المهاجم ماكجوبا على الكرة وأطلق تسديدة منخفضة مرت من بين قدمي الحارس ياسين بونو.

وضغط المنتخب القادم من شمال أفريقيا للتعادل، وتحصل على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الساحة للقطة أظهرت وجود لمسة يد على المدافع موثوبي مفالا.

لكن أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان سددها دون دقة لتصطدم بالعارضة وتذهب خارج الملعب قبل خمس دقائق من النهاية.

ونجح لاعب الوسط موكوينا في التسجيل من ركلة حرة سددها بإتقان في الزاوية العليا للحارس بونو في وقت بدل الضائع.

ومع غيابها عن النسخة الماضية، تأهلت جنوب أفريقيا لدور الثمانية للمرة الثانية بعد نسخة 2019 التي شهدت بدء مشاركة 24 فريقا في البطولة بدلا من 16.

وتلعب جنوب أفريقيا، الفائزة باللقب عام 1996، مع الرأس الأخضر يوم السبت المقبل.

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