بعد إصابته خلال التدريبات.. وليد الركراكي يعلن غياب سفيان بوفال عن المغرب حتى نهاية كأس أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب غياب لاعبه سفيان بوفال حتى نهاية منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد إصابته خلال التدريبات.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جنوب أفريقيا غدا الثلاثاء "بوفال تعرض لإصابة عضلية في التدريبات مثلما كان من الممكن أن يحدث في أي مباراة.

"انتهت البطولة بالنسبة لبوفال، فقدنا لاعبا مهما.

"الإصابة ستبعده عن باقي المباريات باستثناء حدوث معجزة".

وبسؤاله عن موقف حكيم زياش من المشاركة أمام جنوب أفريقيا أوضح المدرب أن اللاعب مستعد للتضحية من أجل المشاركة في المباراة.

تعرض زياش لإصابة في الكاحل خلال مباراة زامبيا التي انتهت بفوز المغرب 1-صفر في ختام دور المجموعات، ليتم استبداله بين شوطي المباراة بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة.

وأضاف الركراكي "نفعل كل شيء مع الجهاز الطبي لتجهيز زياش ليكون حاضرا. إنه لاعب مهم جدا للفريق.

"سنتخذ القرار في اللحظات الأخيرة، وإذا كان قادرا على اللعب سنقوم بكل شيء لفعل ذلك".

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