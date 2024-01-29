أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا: نحلم بكتابة التاريخ أمام كاب فيردي في بطولة أمم افريقيا

المصدر: د ب أ

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أكد امير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا أنه فخور بما حققه حتي الآن في بطولة أمم افريقيا التي تقام بكوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال عبدو في تصريحات للموقع الرسمي للكاف اليوم الاثنين إن مباراة كاب فيردي (الرأس الأخضر) التي ستقام اليوم هي فرصة للتاريخ وإسعاد جماهير موريتانيا.

وأضاف :"أعمل مع موريتانيا منذ عامين ونصف وأنا فخور بما حققناه حتى الآن، بفضل العمل الجاد الذي قام به اللاعبون الذين ذهبوا للفوز على الجزائر من أجل التأهل، لم أتمكن من تحقيق كل هذا بمفردي، لذا فهذا شرف لي أن أدرب هذا الجيل".

وأوضح :"أنا فخور حقًا بالمساعدة طوال دور المجموعات ، لم يعتقد أحد أننا قادرون على التأهل لكننا نجحنا في ذلك، نحن لن نستسلم وسنستمر".

وتابع:" يجب أن نواجه كاب فيردي بنفس الطموحات والشغف ، ولا نتوقف عن الحلم لإسعاد موريتانيا ..كاب فيردي فريق مميز وستكون مباراة صعبة".

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