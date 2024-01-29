منتخب مصر يخسر بركلات الترجيح أمام الكونغو ويودع بطولة أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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أهدر محمد أبو جبل ركلة ترجيح لتودع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونجو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر اليوم الأحد.

وافتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في المباراة بعد مرور 37 دقيقة عبر ميشاك إيليا إثر خطأ جماعي فادح للاعبي مصر أثناء تنفيذ رمية تماس.

لكن مصطفى محمد تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد حجازي.

وضرب منتخب الكونجو الديمقراطية موعدا مع غينيا في دور الثمانية من البطولة، والذي تغلب 1-صفر على غينيا الاستوائية في وقت سابق من اليوم.

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