نيجيريا تطيح بالكاميرون بثنائية لوكمان وتصعد لدور الثمانية بأمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضى منتخب نيجيريا على أحلام نظيره الكاميروني بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه، بعدما صعد على حسابه لدور الثمانية في المسابقة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وتغلب منتخب نيجيريا 2 / صفر على منتخب الكاميرون، مساء السبت، في دور الـ16 للبطولة، ليصعد لدور الثمانية في المسابقة، التي توج بها منتخب (النسور الخضراء المحلقة) 3 مرات.

وتقمص أديمولا لوكمان دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان، بعدما أحرز هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 36 و90 على الترتيب، ليعود فريق المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو للتواجد ضمن الثمانية الكبار في أمم أفريقيا مجددا، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية التي جرت بالكاميرون.

وواصل المنتخب النيجيري تفوقه على منتخب الكاميرون في أمم أفريقيا، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، فيما يعود آخر انتصار لمنتخب (الأسود غير المروضة) في المواجهات المباشرة بين المنتخبين في البطولة، إلى نهائي نسخة عام 2000، حينما فاز بركلات الترجيح على الملاعب النيجيرية.

كما ثأر منتخب نيجيريا من خسارته 1 / 3 أمام الكاميرون على نفس الملعب، في نهائي نسخة المسابقة عام 1984، التي استضافتها كوت ديفوار.

وكان منتخب الكاميرون، الذي صعد لدور الـ16 بعد حلوله ثانيا في المجموعة الثالثة بدور المجموعات، يأمل في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها 5 مرات من أجل الاقتراب من المنتخب المصري، البطل التاريخي للمسابقة، التي توج بها 7 مرات.

وضرب منتخب نيجيريا، الذي بلغ الأدوار الإقصائية عقب تواجده بالمركز الثاني في المجموعة الأولى، موعدا في دو الثمانية مع منتخب أنجولا يوم 2 شباط/فبراير القادم، على نفس الملعب.

وكانت أنجولا تغلبت 3 / صفر على ناميبيا في دور الـ16 في وقت سابق من السبت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز