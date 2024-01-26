الأهلي المصري يعلن غياب الشناوي 3 أشهر بعد جراحة ناجحة

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي بطل مصر، أمس، غياب حارس المرمى محمد الشناوي ثلاثة أشهر، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الكتف، إثر إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وغادر الحارس الشناوي قبل لحظات من النهاية للإصابة في التعادل 2-2 مع الرأس الأخضر في ختام مباريات دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في ساحل العاج.

وقال الأهلي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «انتهى محمد الشناوي حارس الأهلي ومصر، قبل ساعات، من عملية المنظار التي خضع اليوم في ألمانيا».

وأضاف البيان أن الشناوي سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، «يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على المستويات كافة».

وشارك الشناوي (35 عاماً) أساسياً في مباريات مصر في دور المجموعات قبل أن تضمن تأهلها لدور الستة عشر.

وتلعب مصر، بطلة إفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، أمام الكونغو الديمقراطية في أول مباريات أدوار خروج المغلوب يوم الأحد المقبل.

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