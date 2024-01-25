الاتحاد المغربي يستأنف ضد قرار «كاف» إيقاف الركراكي 4 مباريات

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدمه باستئناف ضد قرار إيقاف مدرب منتخب بلاده وليد الركراكي من قبل الاتحاد الإفريقي (كاف) لمدة أربع مباريات.

وقال الاتحاد المغربي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس: «على إثر القرار المجحف في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي علي خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة منتخب بلادنا أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعة، فقد تقرر التقدم باستئناف على القرار».

وأضاف: «وترى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن قرار الإيقاف جانبه الصواب، خاصة أن الوقائع أظهرت أن وليد الكراكي لم يظهر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية».

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تلقى قراراً بإيقاف وليد الكراكي مدرب المنتخب 4 مباريات بسبب الاشتباكات التي شهدتها نهاية مواجهة المغرب مع الكونغو الديمقراطية الماضية.

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