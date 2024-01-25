إصابة إمام عاشور لاعب منتخب مصر بارتجاج في المخ

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، أن إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب الوطني، يعاني ارتجاجاً بالمخ، إثر إصابته في رأسه خلال التدريب الأخير للفريق، أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الحالية في ساحل العاج.

وقال الاتحاد، في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب الفريق اليوم، وتم التعامل الفوري مع الإصابة عن طريق الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا».

وأضاف: «توجه اللاعب على الفور للمستشفى برفقة الجهاز الطبي، وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ»، مؤكداً أن «حالته الآن مستقرة، وسيخضع للملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة».

وعاشور ثالث لاعب في المنتخب المصري يتعرض للإصابة بعد القائد محمد صلاح الذي عاد إلى ناديه ليفربول الإنجليزي لاستكمال علاجه والحارس محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف، وسيغيب عن باقي مباريات بطل أفريقيا سبع مرات في البطولة.

وتأهلت مصر إلى دور الستة عشر بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط.

وستلتقي في الدور المقبل مع ثاني المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وزامبيا والكونجو الديمقراطية وتنزانيا.

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