استقالة مدرب غامبيا بعد وداع كأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

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غادر توم سينتفيت مدرب غامبيا منصبه بعد لحظات من خروج فريقه من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمس الثلاثاء رغم محاولة الفريق الحصول على مقعد في دور الستة عشر على حساب الكاميرون البطلة خمس مرات.

وقال المدرب البلجيكي البالغ عمره 50 عاما إن عقده يمتد حتى أغسطس لكنه سيرحل بشكل فوري.

وكانت غامبيا التجربة العاشرة للمدرب في تدريب المنتخبات والأنجح حتى الآن في مسيرته. وقاد سينتفيت الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا لبلوغ كأس الأمم لأول مرة قبل عامين في الكاميرون وحقق المنتخب نتائج رائعة بوصوله لدور الثمانية.

وكرر سينتفيت قيادته لغامبيا نحو كأس الأمم في ساحل العاج لكنها خسرت مبارياتها الثلاث في المجموعة الثالثة، رغم تقدمها على الكاميرون 2-1 قبل خمس دقائق من النهاية قبل أن تخسر 3-2 في آخر مبارياتها في دور المجموعات، التي أنهته دون أي نقطة.

وتولى سينتفيت تدريب ناميبيا عام 2008 ليكون أول منتخب يشرف على تدريبه قبل تولي مسؤولية زيمبابوي وإثيوبيا واليمن ومالاوي وتوغو وبنغلادش وترينداد وتوباجو ومالطا قبل الانتقال إلى غامبيا.

وسينتفيت أول مدرب يترك منصبه في كأس الأمم الأفريقية الحالية.

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