منتخب غينيا يدعو جماهيره لتخفيف الاحتفالات بعد مقتل ستة أشخاص

المصدر: رويترز

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‬طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم والمنتخب الوطني من الجماهير تخفيف احتفالاتهم بعد مقتل ستة أشخاص عقب الفوز 1-صفر على جامبيا في كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الماضي.

وخرجت جماهير غينيا تحتفل في الشوارع في جميع أنحاء البلاد بعد الفوز الذي وضع فريق المدرب ‬‬‬‬‬‬‬كابا دياوارا على حافة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة المقامة في ساحل العاج.

وتقدمت غينيا للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال حاملة اللقب التي تأهلت بالفعل إلى دور الستة عشر، ومتقدمة بثلاث نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

وظل منتخب جامبيا في ذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وبث الاتحاد مقطع فيديو للفريق يطلب من المشجعين الاحتفال بمسؤولية أثناء استعدادهم لمواجهة السنغال في الجولة الأخيرة لدور المجموعات غدا الثلاثاء.

وقال أمادو مكادجي مدير الإعلام في الاتحاد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "المهم هو أن يحتفل مشجعونا والجماهير عامة بطريقة محسوبة للغاية. عليهم أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر، لأن هدف كرة القدم هو جلب السعادة وعدم ترك العائلات في حزن".

وستتأهل غينيا إلى دور الستة عشر في حال التعادل مع السنغال ويمكنها التأهل حتى إذا خسرت اعتمادا على النتائج الأخرى.

وقال مكادجي "لا نريد أن نحزن على الموتى، لذلك ندعو الجميع للاحتفال ولكن أن يعتنوا بأنفسهم حتى لا يحدث لهم أي شيء.

"غينيا بلد يتمتع فيه الناس بشغف كبير للغاية بكرة القدم ويستمتعون بها بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.

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