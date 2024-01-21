مدرب السنغال أليو سيسي يغادر المستشفى ولاعبه سيما يعود إلى ناديه رينجرز الاسكتلندي بعد إصابته

المصدر: رويترز

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قال بيان لمنتخب السنغال إن أليو سيسي مدرب الفريق خرج من المستشفى في ياموسوكرو لكن المهاجم عبد الله سيما عاد إلى نادي رينجرز الاسكتلندي بعد إصابته واستبعاده من التشكيلة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

وتم إدخال سيسي للمستشفى بعد ساعات من فوز السنغال 3-1 على الكاميرون في مباراتها الثانية بالبطولة، وهي النتيجة التي ضمنت للفريق مكانا في الدور التالي، لكنه عاد الآن مع الفريق إلى الفندق الذي يقيم فيه في عاصمة ساحل العاج.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم "تم علاجه من قبل الطاقم الطبي وخدمات الرعاية في مستشفى ياموسوكرو من عدوى حميدة".

ويتولى سيسي تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم في نسختها الأخيرة قبل عامين.

كما تولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما تدريب الفريق في آخر نسختين من كأس العالم.

فيما سيغيب المهاجم سيما عما تبقى من البطولة بعد تعرضه لإصابة في التدريبات يوم الأربعاء.

وجاء في بيان رسمي "غادر عبد الله سيما اليوم بعد إجراء الفحوصات اللازمة عقب تعرضه لإصابة خلال التدريبات يوم الأربعاء، وهو يعاني من إصابة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.

"مع وجود افتراض لغياب اللاعب لفترة طويلة، قرر الجهاز الطبي للمنتخب السنغالي وناديه جلاسجو رينجرز إعادته إلى النادي من أجل خضوعه للعلاج الأمثل لإصابته".

واستدعت السنغال حاملة اللقب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في قبل انطلاق البطولة بقليل.

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