تاو يهدر ركلة جزاء في خسارة جنوب أفريقيا من مالي بأمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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أهدر بيرسي تاو ركلة جزاء قبل أن تهتز شباك جنوب أفريقيا لتخسر 2-صفر من مالي في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الثلاثاء.

وتصدرت مالي المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى بفارق الأهداف عن ناميبيا التي فازت 1-صفر على تونس.

ومنح هماري تراوري التقدم لمالي بعد ساعة من اللعب بعدما تابع تسديدة مرتدة من الحارس رونوين وليامز.

وبعدها بست دقائق، أضاف لاسين سينايوكو الهدف الثاني بتسديدة قوية من وضع انفراد.

وافتقدت تسديدة تاو مهاجم الأهلي المصري الدقة ليطيح بالكرة بعيدا عن المرمى من علامة الجزاء بعد 19 دقيقة من اللعب.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء لجنوب أفريقيا بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أوضح وجود مخالفة لصالح المهاجم إيفيدنس ماكغوبا.

وحاول تاو مجددا التسجيل حين توغل من الجانب الأيمن لكنه سدد في الزاوية الضيقة ليحول جيجي ديارا حارس مالي التصويبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 34.

وأطلق تيبوهو موكوينا لاعب وسط جنوب أفريقيا تسديدة قوية من مدى بعيد تصدى لها الحارس ديارا قبل نحو خمس دقائق من الاستراحة.

وكان التهديد الأول لمالي عن طريق سينايوكو الذي أهدر انفرادا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، سنحت فرصة خطيرة لأمادو حيدرة لاعب مالي لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

ونفذ سيكو كويتا ركلة حرة مباشرة من حافة منطقة الجزاء فشل الحارس وليامز في إبعادها بشكل صحيح لتعود إلى تراوري الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وأثناء محاولة فريق المدرب هوجو بروس شن هجمة، استخلص لاعبو مالي الكرة في وسط ملعب جنوب أفريقيا ليرسل كاموري دومبيا تمريرة رائعة لزميله سينايوكو الذي أطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب ليضاعف تقدم لفريقه.

وتراجعت مالي للدفاع للحفاظ على تقدمها مع استحواذ سلبي لجنوب أفريقيا على الكرة في وسط الملعب.

وتلعب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب أفريقيا منافستها ناميبيا يوم الأحد.

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