بوركينا فاسو تهزم موريتانيا في الدقائق الأخيرة بكأس أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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حقق منتخب بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء الفوز في الدقائق الأخيرة على حساب موريتانيا 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة بعد تحقيقه الفوز، بعد تعادل منتخبي الجزائر وأنجولا أمس الاثنين في نفس المجموعة بهدف لكل منهما.

وسجل بيرتراند تراوري هدف المباراة الوحيد لمنتخب بوركينا فاسو من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجزائر في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، ويلعب في نفس اليوم منتخب موريتانيا مع أنجولا.

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