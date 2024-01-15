بقيادة ساديو ماني.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس أفريقيا بثلاثية في جامبيا

المصدر: د ب أ

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فاز منتخب السنغال على نظيره جامبيا بنتيجة 3 / صفر مساء اليوم الإثنين في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.سجل باب جايي الهدف الأول وأضاف لامين كامارا "ثنائية" في الدقائق 4 و52 و86 لينتزع المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الأخيرة عام 2022.

وكان منتخب جامبيا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيبو آدامز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة قمة أفريقية ستقام يوم الجمعة المقبل بين منتخبي السنغال والكاميرون، بينما يلعب منتخب غينيا ضد جامبيا في نفس المجموعة.

وتقام النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

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