المغربي سعيد شخيت يتلقى أكثر من عرض لأندية الدرجة الأولى



تلقى المغربي سعيد شخيت المدرب السابق لفريقي البطائح ودبا الحصن، أكثر من عرض قدم له في الآونة الأخيرة من أندية محلية في دوري الدرجة الأولى، ولم يحدد شخيت وجهته المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يزال يتشاور مع وكيل أعماله حول العرض الأفضل بالنسبة له، لافتاً إلى أنه يتوق للعودة من جديد للإمارات، والتي قضى فيها أفضل أيامه مع فريق البطائح، ومن بعده دبا الحصن.



وأكد المدرب المغربي سعيد شخيت، أن غيابه عن الساحة خلال الفترة الأخيرة، جاء لظروف عائلية، استدعت وجوده في المغرب، والحمد لله تم الانتهاء منها، موضحاً جاهزيته للعودة من جديد للتدريب، لا سيما أن العمل في منظومة الكرة الإماراتية أمر يسعده كثيراً، نظراً للاحترافية التي تُدار بها الأمور مع الأندية التي تطمح دوماً للأفضل.