مورايس: جاهزون للجزيرة رغم ضيق الوقت



أكد البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، على جاهزية فريقه لمواجهة الجزيرة، الجمعة، على استاد محمد بن زايد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإماراتية. وصعد الوحدة إلى المربع الذهبي بعد تجاوز خورفكان في ربع النهائي بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب، والفوز في الدقائق الأخيرة 2-1 في لقاء الإياب.



وقال مورايس في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأربعاء: «مواجهة مثيرة للاهتمام كونها تأتي في المراحل النهائية من كأس رابطة المحترفين في الدور نصف النهائي، والأمر الثاني أنها مباريات الوحدة والجزيرة ديربي يحظى بخصوصية وجماهيرية كبيرة، لذا نسعى للانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب».



وأضاف: «جاهزون للمباراة، واستعداداتنا سارت بشكل جيد رغم ضيق الوقت نظراً لتوالي المباريات، ونثق في دعم جماهير الوحدة ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الفوز».

من جانبه، قال البرازيلي جادسوم داسيلفا لاعب وسط الوحدة إن التسعين دقيقة الأولى التي تشكل مباراة الذهاب تعد الأهم والأصعب في مواجهة الجزيرة، مشيراً إلى أن الفريق يدخل اللقاء برغبة الانتصار والتأهل إلى الدور النهائي.

وأضاف أن الوحدة طموحه التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين خاصة وأن الفريق يعيش فترة جيدة ويتطور على مستوى الأداء والنتائج في ظل عمل جيد من جانب الجهاز الفني واللاعبين.