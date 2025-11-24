مانشيني: الوحدة فريق جيد للغاية ولا بديل أمامنا سوى الفوز



قال الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب السد القطري، إن مواجهة الوحدة الإماراتي مفصلية ولا بديل للسد عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للنخبة. ويقود مانشيني السد في أول مباراة له في البطولة القارية بعد توليه المهمة قبل فترة وجيزة خلفاً للإسباني المقال فيليكس سانشيز، إذ يسعى السد لتحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بعد أن تعادل في مباراتين وهزم في مثلهما، ويمتلك في رصيده نقطتين فقط.



وأضاف مانشيني، مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق، أن السد جاهز لخوض المباراة، خصوصاً أنه في أشد الحاجة للفوز ونيل النقاط الثلاث من أجل مواصلة التقدم في جدول الترتيب، مشيراً إلى أنه يسعى للفوز في كل مباراة يخوضها الفريق الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وأشاد مانشيني بفريق الوحدة وما يقدمه في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن الوحدة فريق جيد للغاية، ورغم أنه يدرك جيداً صعوبة المباراة إلا أنه يشعر بالثقة في قدرة فريقه على تقديم مباراة قوية.