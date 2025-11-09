صراع ثلاثي على صدارة «الهواة».. وهزيمة أولى لـ«يونايتد بيرلو»

محمد فضل

اشتد الصراع على صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، حيث تربعت 3 فرق على قمة الترتيب برصيد 13 نقطة، وهى فرق دبا الحصن، الذي يتفوق بفارق الأهداف على العربي الوصيف، والإمارات صاحب المركز الثالث، ويأتي من خلفهم الثنائي حتا الرابع والذيد الخامس، ولكلا الفريقين 11 نقطة، وشهدت مواجهات الأسبوع السابع تسجيل اللاعبين لـ19 هدفاً وإشهار الحكام 35 بطاقة ملونة، واستحقت مباراة حتا وغلف يونايتد جائزة اللعب النظيف لإشهار الحكم بطاقة صفراء لفريق غلف يونايتد في وقت شهدت فيه مباراة الفجيرة ومصفوت أعلى نسبة من الأهداف، والتي وصلت إلى 8 أهداف خلال المباراة.

وأقيمت خلال هذه الجولة 7 مواجهات انتهت 5 مباريات منها على وقع الفوز الذي كان حاضراً خلال مباراة دبا الحصن الذي أذاق فريق يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو هزيمته الأولى في الموسم الحالي في مختلف المسابقات بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0، وأيضاً تمكن العربي بقيادة المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر من عبور عقبة الجزيرة الحمراء بهدف دون رد، وقاد المدرب وليد عبيد فريقه حتا إلى تحقيق فوز مهم وعريض على غلف يونايتد بنتيجة 4-1، وتمكن الفجيرة من الفوز على مصفوت بخماسية مقابل ثلاثة أهداف..

كما انضم سيتي إلى ركب الفرق الفائزة خلال هذه الجولة، وتمكن الفريق المتطور من تحقيق الانتصار بثنائية نظيفة في مرمى الاتفاق صاحب المركز الأخير دون رصيد من النقاط، وانتهت مباراتي الذيد والحمرية والعروبة ومجد على أثر التعادل السلبي في كلا المواجهتين، لتطيح نتيجة التعادل بين العروبة ومجد برأس المدرب البرتغالي أندريه جاسمينز، الذي غادر المسابقة دون أن يقود فريقه إلى تحقيق أي فوز بعد مضي 7 جولات على المسابقة ليكتفي بتعادليين وتلقي الفريق هزيمتين محتلاً المركز الرابع عشر «قبل الأخير» في وقت لم يتمكن فيه فريق الاتفاق الأخير من الحصول على أي نقطة طوال الجولات الماضية.

وضمن صراع الهدافين استعاد هداف المسابقة الموسم السابق الفرنسي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة موقعه في صدارة الهدافين، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف، يليه فابيو تكسيرا مهاجم الإمارات برصيد 6 أهداف، ثم الثنائي صاموئيل بيدرو من غلف يونايتد وإيمانويل موتالي من غلف يونايتد برصيد 5 أهداف لكل لاعب.