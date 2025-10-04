يونايتد يحبط صحوة سندرلاند بفوز ثمين في الدوري الإنجليزي



وضع مانشستر يونايتد حداً لصحوة ضيفه سندرلاند، وهزمه بنتيجة 2 - 0، السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



أنجز مانشستر المهمة بهدفين في الشوط الأول، حيث تقدم بهدف مبكر سجله ماسون ماونت بعد مرور 8 دقائق، بعد تمريرة حاسمة من زميله بنيامين سيسكو. وأضاف سيسكو الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 31، ليحصل الشياطين الحمر على ثلاث نقاط ثمينة.



رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط، ليقفز للمركز الثامن، بعدما حقق فريق المدرب روبن أموريم فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم.



أما سندرلاند، فتلقى خسارته الأولى في آخر خمس جولات، بعد فوزين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس.