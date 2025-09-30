«نسور قرطاج».. دفعة جديدة من اللاعبين الشباب أبناء المهاجرين



أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن ضم دفعة جديدة من اللاعبين أبناء المهاجرين التونسيين من مزدوجي الجنسية الناشطين في الخارج، لتعزيز صفوف المنتخب «نسور قرطاج»، وتعمل لجنة متخصصة داخل الاتحاد يقودها اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري لضم المواهب التونسية الناشطة بالخارج للمنتخب التونسي، ضمن خطة لرفع مستواه وقدراته التنافسية مع منتخبات الصف الأول بأفريقيا.



وبات أمين جرولر «20 عاماً» المولود في النمسا ولاعب الدفاع في فريق رابيد فيينا النمساوي، أحدث المدعوين للمنتخب التونسي، حيث من المتوقع أن يشارك في المعسكر التدريبي المقبل لنسور قرطاج. وسبق لجرولر اللعب لمنتخب النمسا تحت سن 21 عاماً، لكن بعد مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد، اختار تمثيل المنتخب التونسي.

ونجح الاتحاد أيضاً خلال الأسبوع الجاري في ضم اللاعب وسيم سلامة المولود بفرنسا ولاعب الشباب في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيشارك مع المنتخب التونسي في كأس العالم لأقل من 17 سنة في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.



كما سيكون اللاعب نجد عجرود ذو الأصول التونسية الجزائرية وأحد أبرز مواهب أكاديمية نادي موناكو الفرنسي من بين المنضمين الجدد للمنتخب التونسي والمؤهلين للمشاركة في كأس العالم لأقل من 17 عاماً.

وأعلن اتحاد الكرة، السبت الماضي، عن تسوية وضع كل من: آدم غالب، لاعب الوسط الهجومي لنادي باريس سان جيرمان لأقل من 19 عاماً، وريان اللومي مهاجم نادي فانكوفر وايتكابس الناشط بالدوري الأمريكي؛ ليكونا على ذمة المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها.

ويستعد المنتخب التونسي الأول لكرة القدم للمنافسة في نهائيات كأس العرب بقطر نهاية العام الجاري وكأس أمم أفريقيا في المغرب 2025 ونهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في صيف 2026.