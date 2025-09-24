الترجي يعبر الأولمبي الباجي والملعب التونسي يستعيد صدارة الدوري



واصل الترجي التونسي صحوته في بطولة الدوري المحلي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 2 - 0 على ضيفه الأولمبي الباجي، اليوم الأربعاء، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز الملعب التونسي 1 - 0 على ضيفه مستقبل المرسى، والاتحاد المنستيري على ضيفه البنزرتي بالنتيجة ذاتها، فيما تغلب النجم الساحلي 2 - 0 على مضيفه مستقبل سليمان.



وافتتح شهاب الجبالي التسجيل مبكراً للترجي في الدقيقة الثامنة، بينما أضاف فلوريان دانهو الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحقق الفريق الملقب بـ(المكشخين) انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.



وارتفع رصيد الترجي، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 14 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث، فيما توقف رصيد الأولمبي الباجي عند نقطتين في المركز الأخير.

واستعاد الملعب التونسي صدارة الترتيب، التي كان فقدها مؤقتاً، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، إثر تغلبه 1 - 0 على مستقبل المرسى.



ويدين الملعب التونسي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه عزيز سايحي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة.

ورفع الملعب التونسي، الذي حقق فوزه الخامس في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين، دون أن يتلقى أي خسارة، إلى 17 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الترجي الجرجيسي.

وفي المقابل، توقف رصيد مستقبل المرسى عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة في البطولة مقابل فوزين وتعادل وحيد.



وعاد النجم الساحلي لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين للبطولة، عقب فوزه 2 - 0 على مستقبل سليمان.

وتقدم النجم مبكراً بهدف حمل توقيع موسى سنجور في الدقيقة الرابعة، فيما أضاف راقي العواني الهدف الثاني في الدقيقة 65.



وارتفع رصيد النجم الساحلي، الذي تعادل مع الاتحاد المنستيري وخسر من شبيبة القيروان في المرحلتين الماضيتين، إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد مستقبل سليمان عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).