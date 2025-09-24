الوحدة يفسخ عقد لاعبه الأرجنتيني لوكاس فيرا



توصلت شركة كرة القدم بنادي الوحدة إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس فيرا تم بموجبه فسخ العقد بين اللاعب والنادي بالتراضي.



وعلم «البيان» أن الوحدة قرر إنهاء العلاقة مع فيرا في ظل عدم الرغبة في استمراره بسبب عدم اقتناع المدير الفني، البرتغالي خوسيه مورايس، وتم رفع اسم اللاعب من قائمة النادي في كشوفات اتحاد كرة القدم.



وكان لوكاس فيرا قد رفض عروضاً من عدة أندية في الدوري الروسي والدوري التركي للرحيل عن الوحدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في ظل عدم مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بين الطرفين.



وتعاقد الوحدة مع لوكاس فيرا في الانتقالات الصيفية قادماً من نادي خيمكي الروسي، وانضم اللاعب إلى معسكر إعداد الفريق الذي أقيم في ألمانيا قبل بداية الموسم، وشارك في بعض المباريات الودية، إلا أنه مع بداية الموسم، لم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية مع الفريق، وظل خارج حسابات الجهاز الفني في كل المباريات.



وعقب فسخ عقد فيرا، أصبح لدى الوحدة خانتين في قائمة اللاعبين الأجانب، إذ يكثف النادي مساعيه في الساعات المقبلة من أجل إكمال الخماسي الأجنبي.