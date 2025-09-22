10 أهداف تهدد بقاء الحارس الرويحي في تشكيلة دبا



أصبح بقاء محمد الرويحي حارس مرمى فريق دبا ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأول، مهدداً بعد اهتزاز مرماه 10 مرات، وتسبب الحارس الذي سيبلغ 40 عاماً يوم 30 من الشهر الجاري في ولوج عدد ليس بالقليل من هذه الأهداف السهلة لمرمى «النواخذة» آخرها الهدف الثاني الذي أحرزه أحمد أبو ناموس لاعب كلباء في الوقت بدل الضائع خلال مباراة الفريقين الأخيرة في المسابقة، وهو الهدف الذي منح الفريق الزائر النقاط الثلاث حيث كان بمقدور الرويحي استلام الكرة السهلة التي سددها أبو ناموس ولم تكن قوية إلى الدرجة التي تتخطى الحارس بكل سهولة وتعانق الشباك، وقبل هدف كلباء أيضاً تسبب الرويحي في عدد آخر من الأهداف مع انطلاقة الموسم الكروي الحالي.



لعب الرويحي أساسياً في جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين أمام الشارقة والعين والظفرة وكلباء بواقع 360 دقيقة ولم يتمكن كابتن دبا من قيادة فريقه للحصول على أي نقطة في المسابقة، في وقت استعان فيه مدرب الفريق البرتغالي برونو بيريرا بالحارس البديل عيسى الهوتي خلال مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.