بروج يستعرض برباعية أمام موناكو في دوري الأبطال



فاز فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4 - 1 على ضيفه موناكو الفرنسي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الخميس.

وباغت الفريق البلجيكي ضيفه الفرنسي، بانتصار كبير جاء بأفضلية واضحة لأصحاب الأرض من حيث الإيجابية على المرمى والاستفادة من الفرص التهديفية السانحة.



ولم يسر موناكو على خطى مواطنه باريس سان جيرمان الذي فاز 4 - 0 على أتلانتا، ليتبع مارسيليا الذي خسر أمام ريال مدريد الثلاثاء 1 - 2.

ورغم نجاح لاعب وسط موناكو ماجنس أكيلوش في هز الشباك بالدقيقة العاشرة، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وألغت هدف التقدم للضيوف.

وافتتح التسجيل لبروج المهاجم الألماني الشاب نيكولو تريسولدي الذي استفاد من تمريرة زميله المتألق هانز فاناكن، ليسجل التقدم بالدقيقة 21.



وأضاف النيجيري رافائيل أونيديكا الهدف الثاني في الدقيقة 39 من تمريرة كارلوس فوريس، قبل أن يترجم القائد فاناكن تألقه بهدف ثالث في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني حاول موناكو التعويض لكن الأفضلية ظلت لبروج الذي استطاع أن يضيف الهدف الرابع بواسطة لاعبه الفرنسي مامادو دياخون في الدقيقة 74 بعد 13 دقيقة فقط من نزوله.

وقلص الفارق لموناكو بهدف شرفي، الإسباني أنسو فاتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. ويلعب بروج المباراة المقبلة في دوري الأبطال يوم 30 سبتمبر الحالي مع أتلانتا الإيطالي على ملعب الأخير، بينما يستقبل موناكو ضيفه مانشستر سيتي في الأول من أكتوبر المقبل.