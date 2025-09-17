إيدي هاو: نيوكاسل لن يستسلم بسهولة أمام برشلونة



أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن فريقه لن يستسلم بسهولة، عندما يخوض أولى مواجهاته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام برشلونة الإسباني، سعياً لتعويض الفشل قبل موسمين.



وعاد نيوكاسل إلى المسابقة الأوروبية الكبرى بقوة عندما اكتسح على ملعبه سان جيمس بارك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 4-1 في أكتوبر 2023، ما منحه فرصة كبرى للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.



لكن في النهاية لم ينجح الفريق في التأهل عن مجموعته، وهذا ما يشغل ذهن المدرب هاو بشكل كبير، حيث يستعد لمباراة صعبة مماثلة، في مستهل الموسم، ضد فريق المدرب الألماني هانسي فليك، يوم الخميس.



وقال هاو «47 عاماً» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «كان هناك الكثير من الأمور غير المعروفة بالنسبة لنا في المشاركة الماضية، كان التركيز ينصب دائماً على محاولة تجاوز دور المجموعات، ولكن كان هناك شعور بأننا نخوض تجربة جديدة».



وقال هاو عن المشاركة السابقة لفريقه بدوري الأبطال: «لقد استمتعنا بالأمر، لكننا فشلنا في النهاية، لذا هذه المرة لدينا رغبة قوية في محاولة التقدم، ولا يقتصر الأمر على الاستمتاع بالتجربة، بل لأن نجعل لها معنى».



وأضاف: «لقد فعلنا ذلك تاريخياً في الماضي، ونحن نتعلم أشياء ونحاول إضافة مستويات جديدة، سواء كان ذلك في التحضير أو أي شيء آخر، ونحاول البناء على وصلنا إليه».

وتغير شكل فريق المدرب هاو بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين في تاينسايد، حيث رحل 5 لاعبين عن النادي من أصل 14 شاركوا، وهم: شون لونجستاف، وإليون أندرسون، وميجيل ألميرون، وألكسندر إيزاك، ومات تارجيت.



وعندما سئل المدرب عما إذا كان فريق نيوكاسل أفضل من حيث التحضير هذه المرة، رد هاو قائلاً: «حسناً، تجربة مباراة باريس سان جيرمان، وحجم وأهمية هذه المباريات التي خضناها، وكل ما يتعلق بمباراة دوري أبطال أوروبا، مختلف عن الدوري الإنجليزي».

وتابع: «الشعور مختلف، والتحضير يختلف أيضاً، لم نقم بذلك من قبل، وهذه الخبرة ستساعدنا».



وأضاف هاو: «أعتقد أن الفريق أقوى مما كان عليه قبل عامين، بالتأكيد الفريق مختلف، وسأدعم الجودة التي نملكها، جميعها مباريات صعبة، والمباريات الأولى مهمة للغاية بالنسبة لنا لترسيخ البداية».