جوندوجان: جوارديولا حقق لي كل أمنياتي في كرة القدم



وجه إلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي السابق، الشكر لمدربه جوسيب جوارديولا، قائلاً إن المدير الفني الإسباني منحه كل ما يتمناه في كرة القدم. وانضم لاعب الوسط الألماني المخضرم إلى جالطة سراي التركي بصفقة انتقال حر أوائل الشهر الجاري بعد ثمانية مواسم قضاها في مانشستر سيتي، على مدار فترتين مع النادي الإنجليزي، فاز فيهما بلقب الدوري خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.



كان جوندوجان «34 عاماً» أول صفقة لمانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في عام 2016، وتوهج في فترته الأولى مع النادي الإنجليزي، وأنهاها بالثلاثية في 2023، ثم انتقل جوندوجان إلى برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد قبل أن يعود مجدداً إلى مانشستر سيتي في الموسم الماضي، ليسكن بجوار جوارديولا.



وقال جوندوجان: لقد كانت تجربة مذهلة، إنها أكثر من علاقة لاعب بمدربه، بل تتجاوز ذلك كثيراً، لقد منحني جوارديولا كل ما كنت أتمناه في كرة القدم، وتعلمت الكثير منه، وتأثيره كبير للغاية في مسيرتي، ولولاه ما حققت ما حققته أو حقق النادي كل هذه الإنجازات.



تابع: أعتقد بأن كل لاعبي مانشستر سيتي الذين عملوا تحت قيادته سيكررون ما أقوله، نحن ممتنون له كثيراً، وفخور بأنه أتيحت لي فرصة العمل مع أفضل مدرب في العالم. وأحرز جوندوجان 65 هدفاً في 358 مباراة بقميص مانشستر سيتي ورحل هذا الصيف في ظل مساعي النادي الإنجليزي لبناء فريق جديد بعد مسيرة مخيبة للآمال في موسم 2024 - 2025.