الترجي يستعيد التوازن وخسارة مثيرة للنجم.. والملعب التونسي يتمسك بالصدارة



استعاد فريق الترجي التونسي توازنه بالفوز على ضيفه نجم المتلوي بنتيجة 2 - 0، في حين سقط النجم الساحلي على أرضه ووسط جماهيره أمام شبيبة القيروان بنتيجة 2 - 3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.



وأحرز كسيلة بوعالية وأشرف الجبري هدفي الترجي في الدقيقتين 22 و78 من المباراة المقامة على ملعب «حمادي العقربي» في رادس، ليعوض العملاق التونسي خسارته في الجولة الماضية أمام الملعب التونسي.

ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي للمركز الثالث بجدول الترتيب، في حين تجمد رصيد نجم المتلوي عند 8 نقاط في المركز السادس.



وعلى الملعب الأولمبي في سوسة، لم يحافظ النجم الساحلي على تقدمه بهدفي غفران نوالي ومحمد ريان عنان في الدقيقتين 35 و65، ليرد ضيفه شبيبة القيروان بثلاثية سجلها إدريس ليوان وعبدولاي كانو «من ركلة جزاء» ومحمد أمين زايري في الدقائق 78 و85 و91.



وأضاع السنغالي موسى سينجور مهاجم النجم الساحلي ركلة جزاء في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني إذ تصدى لها محمد عزيز بيجاوي حارس مرمى القيروان.

قفز شبيبة القيروان للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، في حين تراجع النجم الساحلي للمركز التاسع برصيد 5 نقاط.

وفي مواجهة ثالثة في التوقيت نفسه، انتزع الملعب التونسي ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه بالفوز على الأولمبي الباجي بنتيجة 2 - 1.



أحرز محمد أمين الخميسي وأمادو نداي هدفي الملعب التونسي في الدقيقتين 17 و49، في حين سجل بشير حسني هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 34.



وواصل الملعب التونسي سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويتمسك بالصدارة، في حين تجمد رصيد الأولمبي الباجي عند نقطتين في ذيل الترتيب بالمركز السادس عشر.