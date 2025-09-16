لويس إنريكي: سان جيرمان أكثر ثقة من الموسم الماضي رغم الإصابات



قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان إن الفريق أكثر ثقة من الموسم الماضي، في الوقت الذي يستعد فيه لبدء مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام أتلانتا، رغم غياب المهاجمين الأساسيين عثمان ديمبلي وديزريه دوي.



ويغيب ديمبلي ستة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية كما يغيب دوي نحو أربعة أسابيع بسبب مشكلة في ربلة الساق تعرض لها خلال اللعب مع منتخب فرنسا.

وبدأ سان جيرمان، الفائز بالثلاثية في موسم 2024-2025، الموسم الحالي من الدوري الفرنسي بقوة وحقق أربعة انتصارات خلال أول أربع مباريات، كان آخرها فوزه بنتيجة 2- 0 على لانس يوم الأحد مستفيداً من ثنائية المهاجم الفرنسي برادلي باركولا (23 عاماً).



وسيغيب المدافع لوكاس بيرالدو أيضاً عن مباراة أتلانتا غداً الأربعاء بسبب مشكلة في الكاحل.

وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي للصحافيين اليوم الثلاثاء «لدينا ثقة أكبر من العام الماضي في هذه اللحظة من دوري أبطال أوروبا».

وكان سان جيرمان تلقى ثلاث هزائم مقابل تعادل واحد في مبارياته الثماني بمرحلة الدوري من دوري الأبطال في الموسم الماضي، وغاب عن المراكز الثمانية الأولى، لكنه تأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر دور فاصل.



وقال لويس إنريكي «في العام الماضي، كانت لحظة معقدة بسبب نقص الكفاءة (بسبب عدد المباريات). لكن هذه هي العملية الطبيعية لفريق أراد أن يتحسن.. بالنسبة لي، الفوز باللقب الأول أصعب من الفوز باللقب الثاني أو الثالث».

وأضاف «اللقب الأول دائماً ما يكون صعباً لأن اللاعبين لا يعتقدون أنهم قادرون على الفوز به. لكننا رسمنا الطريق. الآن، باريس سان جيرمان بأكمله واللاعبون الشبان يريدون الفوز باللقب وهم يعلمون أنهم قادرون على ذلك».

ووصل سان جيرمان، الذي حقق أول لقب له في دوري الأبطال بفوزه 5- 0 على إنتر ميلان في المباراة النهائية، إلى نهائي كأس العالم للأندية في يوليو قبل أن يخسر 3- 0 أمام تشيلسي.

وقال المدرب «عقليتي هي السعي إلى التحسن، وأن أُظهر للاعبين أنه لا مكان لأي استرخاء أو تهاون بشأن المستقبل، يجب أن نفكر باستمرار في التحسن».



وأضاف «هدفنا هو صناعة التاريخ مجدداً والفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، وعلينا أن نكون طموحين».



ويخوض أتلانتا البطولة تحت قيادة مدربه الجديد إيفان يوريتش، الذي سيقود فريقاً في مباراة بدوري الأبطال لأول مرة.



وقال لويس إنريكي «لقد غيروا مدربهم، لذلك من الصعب علينا أن نتوقع كيف سيلعبون، ولكن كما كان الحال في المواسم السابقة، نحن نتحدث عن فريق قوي يضم لاعبين ذوي جودة عالية».

وأضاف «جان بييرو جاسبريني (المدرب السابق لأتلانتا) ترك بصمته على الفريق، ستكون مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا». وقاد جاسبريني أتلانتا للفوز بأول لقب له في الدوري الأوروبي عام 2024 والمركز الثالث في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.