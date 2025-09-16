لوران بلان مدرب الاتحاد السعودي: كرة القدم ليست بالأسماء



أرجع الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد السعودي سبب هزيمة فريقه من الوحدة الإماراتي 1-2 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى النقص العددي الذي لعب به الاتحاد بعد طرد المدافع مهند الشنقيطي في الشوط الأول، إلى جانب تأثر الفريق بغياب الثنائي كريم بنزيمة ونغولو كانتي.



وقال بلان في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة: «من الطبيعي أن يتأثر الفريق بسبب النقص العددي واللعب بعشرة لاعبين ضد 11 منذ منتصف الشوط الأول، إضافة إلى الغياب المؤثر لكريم بنزيمة ونغولو كانتي، عانينا من انخفاض الجانب البدني ما جعل مهمتنا صعبة في ظل هذا النقص».



واعترف بلان بأن الاتحاد يعاني من خلل دفاعي واضح، على الرغم من المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون دفاعياً حتى الثواني الأخيرة، مبيناً أننا استقبلنا هدفين في أول مباراتين بالدوري السعودي، صحيح أن هناك مشكلة في الدفاع، لكن في الوقت نفسه الفريق قوي هجومياً بعد أن سجلنا 9 أهداف، وسنحاول العمل على تحسين الجوانب الدفاعية.



وأضاف: كرة القدم ليست بالأسماء، ويجب أن تقدم أداء أفضل من المنافس لكي تتمكن من تحقيق الفوز، الوحدة كان الأفضل وقدم مباراة قوية استحق عليها الانتصار. وختم: علينا أن نطوي صفحة الخسارة من الوحدة، ونركز في ما هو قادم.