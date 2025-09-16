يايسله: شخصية الأهلي سر الفوز على ناساف في «النخبة»



أعرب ماتياس يايسله عن سعادته بأداء فريقه الأهلي السعودي بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على ناساف الأوزبكي، في افتتاح مشواره ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أمس الاثنين.

واعترف المدرب الألماني بأن حامل اللقب كان الطرف الأضعف في الشوط الأول، حيث سمح لحسين نورتشاييف بتسجيل ثنائية للفريق الأوزبكي، قبل أن يقدم عرضاً مميزاً في الشوط الثاني حسمه بانتصار 4 - 2.



وقال يايسله: «كانت المباراة صعبة. لم نكن حاضرين في الشوط الأول وتلقينا هدفين، لكننا أدركنا أننا بحاجة إلى إظهار شخصيتنا في الشوط الثاني».

أضاف مدرب الأهلي: «كان من الرائع أن نرى الفريق يلعب بروح جماعية من أجل الجماهير، واستمتعت بمشاهدة اللاعبين يسجلون الأهداف بشغف كبير».



وأردف بالقول: «هناك أسباب عدة لأي تراجع في أداء الفريق خلال أي جزء من المباراة. تحدثنا كثيراً عن أهمية السرعة، ولا يمكننا أن نتجاهل أن دعم الجماهير كان بالفعل أحد أهم أسباب فوزنا».



وسجل إينزو ميلوت هدفين ليعيد الأهلي إلى أجواء المباراة، قبل أن يضيف رياض محرز ومحمد سليمان هدفين في الوقت بدل الضائع ليضمنا النقاط لصالح الفريق السعودي.

ومع انتظار مواجهة حاسمة في الدوري المحلي أمام الهلال يوم الجمعة المقبل، ثم مباراة مرتقبة ضد بيراميدز المصري في كأس القارات للأندية بعد أسبوع، كان يايسله حذراً في عدم تحميل لاعبيه عبئاً بدنياً كبيراً في بداية الموسم.



وكشف يايسله: «كان من المهم بالنسبة لنا أن نخرج فائزين الليلة، ويجب أن أؤكد فخري بالفريق بعد عودته وتحقيقه فوزاً رائعاً بأربعة أهداف».

وتابع: «بالطبع، كمدرب، يجب أن تنظر دائماً إلى الصورة الأكبر. لم أرغب في المخاطرة باللاعبين المهمين في مباراة اليوم، وحاولت أن أجد توازناً في تدوير اللاعبين بين هذه المباراة والمباراة المقبلة».