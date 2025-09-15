الوحدة يعذب الاتحاد السعودي ويخطف فوزاً قاتلاً في دوري أبطال آسيا للنخبة



خطف الوحدة فوزاً قاتلاً ومستحقاً 2-1 على حساب ضيفه الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، على استاد آل نهيان بأبوظبي، وسط حضور جماهيري بلغ 12 ألف متفرج، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة.

قدم الوحدة عرضاً فنياً راقياً، وأهدر فرصاً بالجملة على مدار شوطي اللقاء بعدما سيطر سيطرة مطلقة على مجريات اللعب، وتفوق على الاتحاد المدجج بالنجوم، إذ وصل عدد تسديدات الوحدة إلى 24 تسديدة باتجاه مرمى الاتحاد السعودي.



بدأ سيل الهجمات الوحداوية مبكراً برأسية عمر خريبين في الدقيقة 7 أمسكها الحارس رايكوفيتش بثبات، تبعتها فرصة هدف محقق مهدر من خريبين بعد أن سدد برعونة.

وعلى عكس مجريات المباراة ومن التسديدة الوحيدة للاتحاد السعودي طوال اللقاء، نجح الهولندي ستيفن بيرغوين في تسجيل هدف بقذيفة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس زايد الحمادي في الدقيقة 21.

بعد الهدف ضغط الوحدة بقوة، وأنقذ رايكوفيتش مرماه من هدف أمام عمر خريبين في الدقيقة 27.



ولعب الاتحاد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع مهند الشنقيطي للتدخل القوي مع فاكوندو.

في الشوط الثاني، واصل الوحدة ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف التعادل، مستفيداً من النقص العددي في صفوف الاتحاد السعودي.

وحرمت العارضة الوحدة من هدف التعادل بعد أن ردت رأسية خريبين في الدقيقة 50، وأضاع نفس اللاعب فرصة خطيرة أخرى في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة متقنة من تاديتش داخل المنطقة، لكنه أطاح الكرة بعيداً عن المرمى.



وأثمر الضغط الوحداوي هدف التعادل عن طريق كايو كانيدو من جملة فنية رائعة في الدقيقة 62.

وتواصل سيل الفرص الضائعة من جانب لاعبي الوحدة وسط استبسال دفاع الاتحاد، ووقف الحظ حائلاً أمام الوحدة بعد أن رد القائم والحارس رأسية عمر خريبين.

وفي الدقيقة 90+8 نجح المدافع لوكاس بيمنتا في خطف هدف الفوز القاتل لتشتعل المدرجات فرحاً بالفوز المستحق في بداية مشوار الفريق في البطولة القارية.