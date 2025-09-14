رامون ميريز: أردت اللعب للنصر.. وهذه حياة لاعبي الكرة



أكد الأرجنتيني رامون ميريز مهاجم النصر سعادته بالظهور الأول مع «العميد» في أول مباراة له مع فريقه الجديد في مواجهة فريقه السابق الجزيرة، مشيراً إلى أنه لم يكن صعباً عليه التأقلم سريعاً مع النصر بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق. وانتقل ميريز إلى صفوف النصر بعقد لمدة موسمين قادماً من الجزيرة قبل 4 أيام من مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.



وقال ميريز: هذه هي حياة لاعبي كرة القدم، قبل أيام كنت مع الجزيرة، واليوم أتواجد في صفوف النصر، ووظيفتي كلاعب مساعدة فريقي الجديد على تحقيق أهدافه والفوز بالبطولات. وأضاف: «أحاول التركيز لتقديم أفضل ما لدي من أداء مع النصر، والأمر لم يكن صعباً للتأقلم سريعاً مع الفريق بعد أيام قليلة من الرحيل عن الجزيرة».



وعن كواليس رحيله عن «فخر أبوظبي»، أوضح: أردت اللعب للنصر بكل تأكيد عند عرض الأمر علي، ومسألة إذا كنت استمررت مع الجزيرة من عدمه تعود لإدارة النادي. وأشار إلى أن نتيجة التعادل التي انتهت عليها المباراة تعد جيدة للفريقين، مؤكداً أن النصر يملك فريقاً قوياً وأظهر قدرته على القتال.