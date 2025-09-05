دبا يتطلع لإحداث المفاجأة والعودة ببطاقة العبور من الشارقة



يتطلع فريق دبا لتحقيق المفاجأة ونيل بطاقة العبور لدور الثمانية من أرضية ملعب الشارقة رغم صعوبة المهمة بالنسبة لرجال المدرب البرتغالي برونو بيريرا المدير الفني لفريق دبا الذي يعلم بأن الفوز بفارق أكثر من هدف هو السبيل الوحيد للوصول للمرحلة الثانية للمرة الأولى في تاريخ النادي ضمن بطولة كأس الرابطة.

ويدخل دبا اللقاء وسط معنويات عالية وتواجد جميع لاعبي الفريق خلال التدريبات التي سبقت مباراة السبت، فيما يغيب عن الفريق الثلاثي الدولي العراقي مهند علي والأردني محمود المرضي والأوزبكي عبدالله باييف بسبب التحاقهم بمنتخباتهم الوطنية، ويعول الجهاز الفني على لاعبيه ادريسا كوليبالي المنضم حديثاً من شباب الأهلي الذي تألق في مباراته الأولى ضد الشارقة في اللقاء السابق إلى جانب ميدانا والحارس عيسى الهوتي.



من جهته، قال المدرب برونو بيريرا: نستعد لمواجهة نادي الشارقة للمرة الثالثة هذا الموسم، وندرك تماماً أنها ستكون مباراة قوية وصعبة، تابع التحضير للقاء سار بشكل كبير وسط اهتمام عالٍ من مجلس الإدارة ونحاول بقدر الإمكان تطوير الأداء الهجومي، ورصدنا العديد من النقاط الإيجابية خلال مباراة الذهاب، لا سيما في الشوط الثاني، حيث فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب وحول غيابات فريقه قال التأكيد أنها مؤثرة لكن دبا دائماً بمن حضر.



ودعا برونو بيريرا جمهور «النواخذة» إلى ضرورة مرافقة الفريق لملعب الشارقة مشيراً الى أن الدعم الجماهيري يرفع من معنويات اللاعبين ولا أنسى دور أنصار النادي طوال المباريات الثلاث التي أقيمت على ملعب النواخذة، ونأمل أن نراهم يواصلون هذا الدعم.