الأهلي السعودي يجدد عقد مدربه يايسله حتى عام 2027



أعلن الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمدة عامين آخرين.

وذكر النادي، في بيان عبر موقعه على الإنترنت «تُعلن شركة نادي الأهلي رسمياً، عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، لسنتين قادمتين، مع خيار التمديد لسنة ثالثة».

وأضاف البيان أن هذا يأتي «في إطار حرص النادي على تعزيز استقراره الفني، ومسيرته الرياضية الطموحة».



وتولى يايسله (37 عاماً) تدريب الأهلي في يوليو/ تموز عام 2023، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي في مايو الماضي، إضافة إلى حصد لقب كأس السوبر السعودية، بعد تغلبه على منافسه النصر بركلات الترجيح في أغسطس الماضي.

وأضاف النادي «يأتي قرار التجديد امتداداً للثقة الكبيرة التي يحظى بها المدرب يايسله لدى إدارة النادي وجماهيره، بعد أن نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولتين، تمثلت في كأس النخبة الآسيوي (دوري أبطال آسيا للنخبة)، وكأس السوبر السعودية».