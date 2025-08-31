زيزو لجماهير الأهلي المصري: أعرف أن هذا وقت الشامتين

اعتذر أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الأهلي، لجماهير ناديه بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وقال زيزو في بيان عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: جماهير الأهلي العظيمة، أعرف أن هذا وقت للشامتين، خصوصاً أنها فرصة لا تأتي كثيراً ولن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله. وتجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط من تعادلين وانتصار وخسارة وحيدة، بعد 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن بالدوري.

وأضاف: إن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعاً بالذنب وبالتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير. لقد قصرنا في حق أنفسنا أولاً، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يوماً بالدعم والوفاء.

وأوضح: أعترف أن ما قدم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحاً عميقاً، كما ترك في نفوسكم ألماً وغضباً، لكن الفرق العظيمة لا تقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يوماً طعم الاستسلام.

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي انفصاله عن مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب النتائج، ليرحل بعد قيادته للفريق في 7 مباريات رسمية فقط.

وتابع: أعدكم أن هذا التقصير لن يتكرر، وأن المرحلة القادمة ستكون ذات عملٍ يبلغ بكم وبنا جميعاً الأهلي إلى موقعه الطبيعي في الصدارة، منافساً على كل بطولة، ومصدراً للفخر دائماً وأبداً.

وقال: ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملكه من جهد وتضحية حتى نعيد نادينا الكبير وأفراحه بكم إلى مكانته، فأنتم السند والداعم في كل الأوقات. نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات، وانتقل زيزو إلى الأهلي قادماً من الزمالك في صفقة انتقال حر خلال شهر يونيو الماضي.