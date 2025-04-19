«عربي السلة» يشكل 6 لجان في اجتماعه الأول بدبي

دبي- البيان

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة بتشكيله الجديد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، تشكيل 6 لجان لمواكبة التحديات التي ستشهدها المرحلة، وذلك في الاجتماع الأول الذي عقد بعد ظهر أمس في فندق ألوفت بدبي وهذه اللجان هي: الفنية والمسابقات برئاسة نائب رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد من المملكة العربية السعودية وتضم ثمانية أعضاء من بينهم عضوا الاتحاد حسن يوسف من السودان وعبدالستار الهمداني من اليمن، وعلي الأميري عضو اتحاد السلة الإماراتي، بالإضافة للجنة التسويق برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي ولجنة المدربين برئاسة الدكتور منير بن حبيب، المدير الفني للاتحادين الإماراتي والعربي واللجنة النسائية برئاسة فجر جاسم حسن من مملكة البحرين واللجنة الإعلامية والعلاقات العامة برئاسة عبدالخالق الخميس من الإمارات ولجنة 3 - 3 برئاسة سعيد الكواري من قطر، فإلى جانب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي تضم هذه اللجان سبعة من أبناء الإمارات هم علي الأميري في الفنية والمسابقات وفريد القيواني عضو اتحاد الإمارات في لجنة التسويق وجاسم البلوشي في لجنة المدربين وميثاء بن ضاوي عضو اتحاد الإمارات في اللجنة النسائية ومنصور الهاشمي أمين السر المساعد باتحاد الإمارات وحمدان سعيد عضو اتحاد الإمارات في لجنة 3- 3.

واطلع المجلس على أجندة العام الحالي والتي تتضمن ثماني بطولات الأندية للرجال 3- 3 في هليوبوليس بمصر من 14 إلى 17 يونيو القادم، وبطولة الناشئين والناشئات تحت 16 سنة في مصر من 19 إلى 26 يونيو ومنتخبات السيدات الرابعة عشر في مصر من 1 إلى 8 يوليو ومنتخبات الرجال 25 في تونس من 14 إلى 22 يوليو والألعاب الإلكترونية الأولى من 30 يوليو إلى 3 أغسطس وبطولة أندية السيدات 26 في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية من 11 إلى 20 سبتمبر و3- 3 للشباب والشابات تحت 18 سنة في سلطنة عمان من 26 إلى 29 سبتمبر، وأخيراً بطولة أندية الرجال 37 التي يستضيفها نادي النصر الإماراتي من 7 إلى 18 أكتوبر.

حضر الاجتماع نواب الرئيس عمرو مصيلحي وعبد الرحمن المسعد ونديم حكيم وفؤاد برغش وفجر جاسم، والأعضاء حسن يوسف وعويد العنزي وعبد الستار الهمداني ومهدي عبدالحميد او صيف وإبراهيم حبش وعبد الله شلبي أمين عام الاتحاد ووائل لطفي مدير عام الاتحاد وأيمن قاسم المدير المالي.