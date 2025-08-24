نجم منتخب صربيا وشباب الأهلي ماكسيموفيتش: دبي أفضل مكان للحياة في العالم

أكد نجم منتخب صربيا ولاعب شباب الأهلي، نيمانيا ماكسيموفيتش، أنه لم يتردد في قبول عرض شباب الأهلي لرغبته وعائلته في العيش في دبي، معتبراً أنها كانت اللحظة المناسبة للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، واصفاً "دانة الدنيا" بأنها أفضل مكان للحياة في العالم.

وانضم لاعب الارتكاز الدولي البالغ من العمر 30 عاماً إلى شباب الأهلي في الميركاتو الصيفي، قادماً من باناثينايكوس اليوناني.

وقال ماكسيموفيتش لـ"البيان الرياضي": «لم أتردد في قبول عرض شباب الأهلي عندما أبدى النادي رغبته في التعاقد معي، وأُعجبت بمشروع النادي، فقد كانت الظروف مواتية بالنسبة لي ولأسرتي للقدوم إلى دولة الإمارات ومدينة دبي، ورأيت أنها اللحظة المناسبة لخوض تلك التجربة الجديدة واللعب في صفوف "الفرسان"».

وأضاف: «بالتأكيد أحد أهم أسباب الانتقال إلى الدوري الإماراتي هو رغبتي الكبيرة ورغبة عائلتي في العيش في دبي. كما أن شباب الأهلي نادٍ كبير في الإمارات وغني عن التعريف، وأسعى إلى أن أقدم إضافة قوية للفريق خلال الموسم الحالي».

وتابع: «تواجدي في دبي عقب انضمامي للفريق لم يتعد الأسبوع، لكني بالطبع أعرف دبي جيداً، وجميع من سألتهم تحدثوا بإيجابية عن جودة الحياة في المدينة، وأنها أفضل مكان للحياة في العالم. وبلا شك فالأجواء تتحسن تدريجياً من أجل الاستمتاع بجودة الحياة هنا».

وظهر ماكسيموفيتش في مباراته الأولى مع شباب الأهلي أمام الوحدة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، على الرغم من حضوره للدولة وانضمامه رسمياً لـ"الفرسان" قبل أيام قليلة.

وقدم لاعب الارتكاز أداءً جيداً في ظهوره الأول مع الفريق في مباراة القمة، إذ حظي بإشادة مدربه البرتغالي باولو سوزا عقب اللقاء، والذي وصف أداء اللاعب في مشاركته الأولى بـ"الرائع".

وعلق ماكسيموفيتش على نتيجة التعادل السلبي في القمة قائلاً: «مباراة معقدة ضد فريق كبير مثل الوحدة يضم لاعبين على مستوى عالٍ. أتواجد مع شباب الأهلي في أول أسبوع لي مع الفريق، ربما لم أعتد بعض الشيء على الأجواء، لكني سعيد بمشاركتي الأولى مع الفريق في مباراة قمة مثل هذه».

وأضاف: «بالتأكيد شباب الأهلي فريق كبير ونحن غير سعداء بنتيجة التعادل لأننا كنا نبحث عن الفوز».

وشدد ماكسيموفيتش على أن الموسم الحالي لن يكون سهلاً أمام شباب الأهلي، ويمثل تحدياً كبيراً كونه يصارع على الألقاب ويسعى إلى مواصلة إنجازات الموسم الماضي الذي حقق خلاله 4 ألقاب أبرزها ثنائية الدوري والكأس.

وأوضح: «أعلم صعوبة التحدي الذي ينتظر الفريق في الموسم الحالي، والفوز بلقبين متتاليين للدوري أمر ليس بالسهل، لكن شباب الأهلي فريق كبير يصارع على الألقاب والأرقام القياسية».

وكشف لاعب فالنسيا وخيتافي السابق عن معرفته الجيدة بالكرة الإماراتية ودوري المحترفين نظراً لخوض العديد من اللاعبين والمدربين الصرب لتجارب كثيرة في الإمارات، مضيفاً: «بدون أدنى شك هناك عدد كبير من اللاعبين والمدربين من صربيا قدموا إلى الدوري الإماراتي لسنوات طويلة، وبالتالي أنا على معرفة ودراية كاملة بالكرة الإماراتية ونادي شباب الأهلي الذي أطمح للتتويج معه بالألقاب».

ويُعد نيمانيا ماكسيموفيتش من اللاعبين أصحاب الخبرة الطويلة في الملاعب الأوروبية، إذ خاض تجارب مهمة في إسبانيا مع فالنسيا عام 2017، وقضى ستة مواسم في صفوف خيتافي من 2018 حتى 2024، قبل الانتقال إلى باناثينايكوس اليوناني الذي لعب له الموسم الماضي، إلى جانب مسيرة مميزة مع المنتخبات الصربية، بعد أن أسهم في تتويج صربيا ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً عام 2013، وأحرز مع منتخب بلاده كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2015، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام البرازيل، بينما مثّل منتخب صربيا الأول على المستوى الدولي في 56 مباراة.