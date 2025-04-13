فيديو.. فأر يقتحم مباراة بالدوري الأمريكي وحارس مرمى يتصدى له

أشعل برايان وايت مهاجم فانكوفر وايتكابس لوحة النتائج بأربعة أهداف لكن ظهور فأر فجأة خطف الأضواء خلال فوز الفريق الساحق 5-1 على أوستن في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.

وتسبب ظهور الفأر في إيقاف اللعب بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة بملعب بي.سي بليس في فانكوفر.

اندفع الفأر الصغير عبر خط منتصف الملعب بينما كان أوستن، الفريق الزائر، يستعد لتنفيذ ركلة ركنية مما دفع الحكم لإيقاف اللعب مؤقتا.

تقدم براد ستوفر‭ ‬حارس مرمى أوستن مستعينا بقفازاته للإمساك بالفأر وإخراجه برفق من الملعب.

وصفق مشجعو فانكوفر بحرارة لستوفر تقديرا لإنقاذه الموقف.

ولم يُثبط هذا التوقف حماس متصدر دوري المنطقة الغربية إذ عزز وايتكابس صدارته برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات.

تأهل الفريق الكندي أيضا إلى قبل نهائي كأس أبطال الكونكاكاف وسيواجه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في 30 أبريل.