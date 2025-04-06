الأهلي يتوج بكأس مصر للطائرة بعد فوزه على الزمالك ويحقق الثلاثية المحلية

توج الأهلي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة للرجال للمرة 23 في تاريخه بعد فوزه 3-1 على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي في صالة حسن مصطفى بمقر النادي الأهلي بالقاهرة اليوم السبت ليضم الكأس إلى الدوري وكأس السوبر.

وفاز الأهلي بالشوط الأول والثاني بنتيجة 25-20 و25-21 على التوالي قبل أن ينتفض الزمالك ويفوز بالشوط الثالث 25-17، لكن سرعان ما استعاد الأهلي قوته ليحسم الشوط الرابع 26-24 لتصبح النتيجة 3-1.

وفرض الأهلي سيطرته محليا هذا الموسم، إذ حقق لقب السوبر على حساب الزمالك، قبل أن يحسم لقب الدوري بفوزه على بتروجت في المباراة النهائية الشهر الماضي.