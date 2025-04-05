منافسة مثيرة على لقب «دبي غولدن شاهين»

دبي - البيان

خصص الشوط السادس لبطولة «دبي غولدن شاهين»، الفئة الأولى لمسافة السرعة 1200 متر رملي، برعاية «نخيل»، ويشارك في هذا الشوط 12 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ مليوني دولار أمريكي، ويقود الترشيحات «توز» بإشراف بوبات سيمار وبقيادة تاج أوشي، و«سترايت نو تشيزر» بإشراف دانيل بلاكر بقيادة جون فيلازكوز، و«ريميك» بإشراف كويشي شينتاني بقيادة فرانكي ديتوري، و«ناكاتومي» بإشراف ويسلي وارد وبقيادة إيميسيل جاراميلو.

ويأمل المدرب دوغ واتسون، الفائز ببطولة الإمارات ثماني مرات، أن يتمكن الحصان الموثوق به «كولور أب» من قلب حظوظه في المشاركة في سباق «دبي غولدن شاهين».

ويقول واتسون: «إنه سباق صعب للغاية مع وجود «توز» وسترايت نو تشيزر، لقد قدم أداءً جيداً، ولم يتخلف عن أي اختبار، باستثناء ليلة كأس العالم العام الماضي. كان يعاني من مشكلة بسيطة في التنفس، لذا أجروا له عملية جراحية، ويبدو أنها نجحت، أتخيله في المراكز الأولى».

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الشوط السادس

اسم السباق: دبي غولدن شاهين

المسافة: 1200 – رملي

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 2 مليون دولار

الموعد: 7:40 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 12