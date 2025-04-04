مدرب توتنهام: تقنية الفيديو "تدمر المباريات"

أعرب أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن إحباطه من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، مشيرا إلى أن مراجعات الفيديو "أفسدت المباريات".

وتأتي تصريحات بوستيكوجلو بعد إلغاء فار هدف التعادل، الذي أحرزه فريقه في لقائه مع مضيفه تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس، والذي انتهى بخسارة فريق المدرب الأسترالي صفر / 1.

وتم إلغاء الهدف الذي أحرزه بابي سار في الدقيقة 69 بسبب خطأ ارتكبه أثناء بناء الهجمة، واستغرق حكم الفيديو المساعد جاريد جيليت، ثم حكم الملعب كريج باوسون، وقتا طويلا لاتخاذ قرار نهائي بشأن اللعبة.

وتسبب هذا التوقف الطويل في احتساب 12 دقيقة كوقت محتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني للمباراة، التي استضافها ملعب (ستامفورد بريدج).

وتحدث بوستيكوجلو عن تقنية فار عقب المباراة، حيث قال "انظروا، إنه يفسد اللعبة. لم تعد المباريات كما كانت في السابق".

وأضاف: "لا أحد يعلم ما ينتظره. أنتم تقفون مكتوفين الأيدي لمدة 12 دقيقة. هذا يفسد المباراة. لكن لا أحد يبالي بذلك. أعتقد أن الجميع يحبون الدراما والجدل. أنا متأكد من أن نقاشا سيستمر 24 ساعة حول هذا الأمر، أعتقد أن هذا ما يريده الجميع. إنه يفسد متعة المباريات".

وبدا بوستيكوجلو أكثر استياءً من طول المدة التي استغرقها اتخاذ القرار، وليس من القرار نفسه.

أشار مدرب توتنهام "إذا رأى الحكم ذلك واحتاج إلى رؤيته لمدة ست دقائق، فأخبروني ما هو واضح وجلي بشأنه".

وتزايدت الفجوة بين بوستيكوجلو وجماهير توتنهام، حيث يقبع الفريق في المركز الرابع عشر بترتيب، ويفقد هويته الكروية.

وكانت هذه هي الخسارة الـ16 لتوتنهام من إجمالي 30 مباراة لعبها الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ما دفع مشجعو الفريق للهتاف ضد بوستيكوجلو حيث قالوا "أنت لا تعرف ماذا تفعل" عندما أشرك سار بدلاً من لوكاس بيرجفال.

ثم ظهر بوستيكوجلو وهو يواجه الجماهير ويضع يده على أذنه بعد أن سجل سار الهدف الذي أُلغي لاحقًا.

وبرر بوستيكوجلو هذا الموقف، حيث قال "أردت أن يكونوا سعداء. لقد سجلنا للتو هدفا رائعا. كنت أريد أن يهتفوا لأنهم لم يكن لديهم ما يفرحهم".

وتابع "لقد تعرض اللاعبون البدلاء في فريقي لصيحات استهجان، وهذه ليست المرة الأولى التي يسمح لهم بالقيام بذلك. لكنني أردت منهم أن يهتفوا لأنه كان هدفا رائعا".