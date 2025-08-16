57 ودية جهزت الأندية لدوري المحترفين

تبدأ أندية المحترفين ظهورها الرسمي الأول، اليوم، مع انطلاق الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025 - 2026، بعد أن أنهت تحضيراتها خلال فترة الإعداد التي استمرت على مدار يوليو وأغسطس، وسط طموحات وتطلعات ببداية قوية للموسم.

وخاضت الأندية الـ14 بدوري المحترفين 57 مباراة ودية خلال فترة الإعداد، منها 47 مباراة ودية في معسكراتها الخارجية بأوروبا، و10 مباريات داخل الدولة عقب العودة لاستكمال التحضيرات قبل انطلاق الموسم.

وأقيمت معسكرات الأندية الـ14 في 7 دول بواقع 6 دول أوروبية هي: ألمانيا والنمسا وهولندا وإسبانيا وصربيا وسلوفينيا، ودولة عربية واحدة هي المغرب التي احتضنت الجزء الأول من معسكر العين قبل الانتقال إلى إسبانيا. وحققت الأندية خلال التجارب الودية في المعسكرات الخارجية الفوز في 26 مباراة من 47، وتعادلت في 16 لقاء.

وتعرضت للهزيمة في خمس مباريات، سجلت خلالها 88 هدفاً، واستقبلت شباكها 30 هدفاً، في حين خاضت 10 مباريات داخل الدولة عقب العودة، حيث فاز الوحدة على العربي الكويتي 2 - 0 وبني ياس 3 - 1، وفاز بني ياس على العربي الكويتي 1 - 0، ضمن بطولة السماوي الدولية الودية في أبوظبي.

وخسر الجزيرة أمام البطائح 0 - 4، ثم فاز في آخر تجاربه الودية على الظفرة 1 - 0، وتفوق شباب الأهلي على كلباء 4 - 2، وعجمان على الوصل 1 - 0، وتعادل الشارقة وخورفكان 4 - 4، وتعادل الوصل مع صحم العماني 0 - 0، وفاز النصر على دبا 2 - 1.

وجاء الوحدة في صدارة الأندية، إذ كان الأكثر خوضاً للتجارب الودية في فترة الإعداد بـ7 مباريات، يليه النصر بـ6 وديات، وخاضت أندية الجزيرة وبني ياس والوصل والبطائح وخورفكان وكلباء 5 مباريات ودية، وخاضت أندية العين وشباب الأهلي والظفرة والشارقة ودبا 4 مباريات ودية.

فيما كان عجمان أقل الفرق التي لعبت ودياً بمباراتين فقط، ولم تتعرض 5 فرق للهزيمة في تجارب ما قبل الموسم، هي: الوحدة والعين والنصر وعجمان وخورفكان.

وحرصت الأجهزة الفنية لأندية المحترفين على إغلاق التجارب الأخيرة التي أقيمت بالدولة قبل بداية الموسم الرسمية من أجل عدم كشف الأوراق، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي من المتوقع ظهورها في الجولة الأولى من الدوري.