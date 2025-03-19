شباب الأهلي يضع قدماً في نهائي «كأس أديب»

الشارقة - ياسر قاسم

وضع شباب الأهلي قدمه في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين «كأس أديب» بفوزه خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة بنتيجة 3-1، في ذهاب الدور نصف النهائي بعد مباراة مثيرة في شوطها الأول، الذي جاءت فيه الأهداف الأربعة.

بادر الشارقة بأول هجمة حقيقية قبل مرور 10 دقائق، انتهت بتسديدة قوية من بيرو صدتها العارضة، ولم ينتظر شباب الأهلي أكثر من دقيقة حتى نجح في تسجيل هدف السبق في الدقيقة «11» برأسية قوية لرينان فيكتور من عكسية ثابتة نفذها ببراعة كارتابيا الذي كان أفضل لاعبي فريقه بصناعته للهجمات والسيطرة على خط الوسط معظم فترات الشوط الأول. بسط شباب الأهلي أفضليته بعد الهدف حتى عززه بهدف ثانٍ في الدقيقة «22» عن طريق ماتيوس ليما، مستغلاً كرة مرتدة أبعدها الحارس عادل الحوسني، واستعاد الشارقة مبادراته الهجومية بعد التأخر بالهدفين، وضاعت له فرصتان أنقذهما الحارس حسن حمزة، الأولى من فراس بالعربي، والثانية من عثمان كمارا قبل أن يعود كمارا نفسه للتعويض بتسجيل هدف تقليص الفارق برأسية من ركنية نفذها فراس بالعربي في الدقيقة «40»، وضاعت أكثر من فرصة للشارقة لتعديل النتيجة، في حين كشر هجوم شباب الأهلي عن أنيابه من جديد في الوقت البديل ونجح في استعادة فارق الهدفين بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة «45+2» عن طريق رينان فيكتور بنفس طريقة الهدف الأول بلعبة رأسية على يمين الحارس عادل الحوسني من عكسية ثابتة نفذها المتخصص كارتابيا ليعلن بعدها الحكم ناصر العلي نهاية الشوط بتقدم الضيوف 3-1.

في الشوط الثاني، بدأ الشارقة بشكل جيد محاولاً تقليص الفارق وضاعت له أكثر من فرصة تألق في التعامل معها الحارس حسن حمزة ومن أمامه المدافع وليد عباس، وتكرر ضياع الفرص من جانب شباب الأهلي بفضل تألق الحارس عادل الحوسني، وتميز اللعب بالسرعة وتبادل الهجمات للفريقين بعد أن أجرى مدربا الفريقين تغييرات عدة، وضاعت فرصة الهدف الرابع بعد أن أناب القائم الأيسر عن حارس الشارقة في صد تسديدة مؤنس دبور في الدقيقة «87»، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

ويتجدد لقاء الفريقين الأحد المقبل في استاد راشد بدبي في جولة الإياب لحسم إحدى بطاقتي التأهل للنهائي.