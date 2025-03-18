أحمد بن حشر يتوج أبطال الرماية بالدورة الرياضية لحكومة عجمان



توج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، الفائزين في منافسات بطولة الرماية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2025 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، شملت مسابقات رماية بندقية الشوزن فردي رجال، ومسدس إسقاط الأطباق 2 رماة رجال، وبندقية السكتون صحون فرق نساء، والتي أقيمت في نادي مصفوت للرماية وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع المنافسات وخلق أجواء حماسية في مشهد الختام.



حضر الختام وشهد مراسم التتويج أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وعبد العزيز عبد الله، المشرف العام ومدير الدورة، وعادل الهاشمي، رئيس مجلس إدارة لافيش للعطور، وجاسم العسكري، المدير التنفيذي لشركة غلفا للمياه المعدنية، إلى جانب ناصر بن ضحى، مدير بطولة الرماية، وتميزت المنافسة بين المتسابقين بالندية والإثارة.



على جانب آخر، تختتم مساء اليوم الأربعاء في ملعب مركز كواترو الرياضي منافسات كرة القدم، حيث يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بفريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في العاشرة مساءً، ويسعى الفريقان إلى الفوز باللقب للمرة الأولى، حيث يعول القيادة العامة لشرطة عجمان على نجمه تياجو دوس سانتوس الذي أحرز 4 أهداف، بينما يعتمد دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على لاعبه السيد محمد عبد الرازق الذي يمتلك 4 أهداف.



وكان فريق القيادة العامة لشرطة عجمان تأهل للمباراة النهائية بفوزه الكبير في نصف النهائي على هيئة النقل حامل اللقب 3-0، في حين ضمن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تأهله بانتصاره الصعب على الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بركلات الترجيح 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.