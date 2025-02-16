«الرياضة للجميع» ينظم بطولة التبة التراثية بالفجيرة السبت المقبل

محمد فضل

تصوير: زيشان أحمد

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلن اتحاد الرياضة للجميع تنظيم بطولة الفجيرة للتبة يومي السبت والأحد المقبلين، وبمشاركة 6 فرق، تتنافس في ميدان قلعة مضب الأثرية، وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة التي تقام المرة الأولى بالفجيرة في مؤتمر صحفي عقد في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وبحضور كل من: سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وسيف بن مفتاح النيادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشيخة مراد الرئيسي نائبة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الراعية الرسمية للبطولة، وجاسم العبيدلي مدير إدارة التفاعل الشبابي.

في مستهل المؤتمر، قدم سعيد العاجل الشكر والعرفان لسمو ولي عهد الفجيرة لرعايته الكريمة للبطولة، التي تهدف إلى إحياء الألعاب الشعبية والتراث وذلك بعد النجاح والتجاوب الكبير الذي شهدته البطولة الأولى التي أقيمت بمنطقة أم غافة بالعين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لإقامة هذه المبادرات والبطولات التراثية، وإلى أن الفرق المشاركة تمثل جميع أنحاء الدولة ممثلة في شرطة الفجيرة وشرطة دبي وشرطة الشارقة.

واستعرض سيف النيادي، الجوانب الفنية للبطولة التي تقام مبارياتها في فترتي الصباح والمساء، علماً بأن كل فريق يضم 8 لاعبين وتستغرق المباراة الواحدة 45 دقيقة وتلعب بنظام خروج المغلوب وحددت اللجنة المنظمة الزي التقليدي الموحد للعبة، كاشفاً عن رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأكد جاسم العبيدلي، ثقته بنجاح بطولة الفجيرة للتبة ونأمل أن تعم اللعبة الشعبية جميع أنحاء الدولة إحياءً لتراثنا الأصيل، مشيراً إلى رصد مجموعة من الجوائز لجذب المزيد من الحضور الجماهيري وتحقيق التفاعل المجتمعي.

كما أكدت شيخة مراد الرئيسي، حرص شركة الاتحاد للماء والكهرباء على دعم كل المبادرات المجتمعية ولا سيما أننا في عام المجتمع، يذكر أن لعبة التبة تعد واحدة من أبرز الألعاب الشعبية الجماعية التي تشكِّل جزءاً من ثقافة دولة الإمارات، وهي لعبة رياضية مجتمعية ضمن مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وتُمارَس التبّة باستخدام أدوات تقليدية ووفق قوانين مُحدَّدة، وتسهم في تعزيز التقاليد المحلية وتعزيز روح العمل الجماعي بين المشاركين.