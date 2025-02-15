الأمريكي فيشر يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5000 متر داخل القاعات

حطم الأمريكي جرانت فيشر الرقم القياسي العالمي في سباق 5000 متر داخل القاعات في بطولة ديفيد هيمري فالنتاين الدولية بجامعة بوسطن أمس الجمعة، بعد أسبوع واحد فقط من تسجيله الرقم القياسي في سباق 3000 متر داخل القاعات.

وسجل فيشر 12 دقيقة و44.09 ثانية، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله الإثيوبي كنينيسا بيكيلي وهو 12 دقيقة و49.60 ثانية عام 2004.

وحطم فيشر (27 عاما)، الذي فاز بالميدالية البرونزية في سباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في أولمبياد باريس العام الماضي، الرقم القياسي العالمي في سباق ثلاثة آلاف متر داخل القاعات في ألعاب ألعاب ميلروز في نيويورك يوم السبت الماضي.

وحصل جيمي جريسييه على المركز الثاني بزمن قدره 12:54.92 دقيقة محطما الرقم القياسي الأوروبي داخل القاعات الذي كان يحمله سابقا الإسباني ألبرتو جارسيا، وحقق رقمه المحلي الفرنسي السابق في هذا السباق.