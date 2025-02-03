لقب تاريخي لبيروت اللبناني في «دولية دبي للسلة»

دبي - ياسر قاسم

حقق بيروت اللبناني لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، في نسختها الـ 34 التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بعد فوزه أمس في المباراة النهائية على منتخب تونس بنتيجة 80 - 72 بعد مباراة قوية تقدم فيها بيروت في الربعين الأول والثاني 27 - 19 و25 - 16 لينهي النصف الأول للمباراة بفارق 17 نقطة 52 - 35، وتحولت النتيجة في النصف الثاني لصالح منتخب تونس الذي كسب الربعين الثالث والرابع 18 - 10 و19 - 18، ولكن لم يكن ذلك كافياً العودة للمباراة وتعديل النتيجة على أقل تقدير. وبعد المباراة توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بحضور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وهاكوب خاجيريان، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من الضيوف، الفائزين بالجوائز الفردية وتكريم حكام البطولة، وتم تتويج منتخب الإمارات بالميداليات البرونزية بإحرازه المركز الثالث، ثم منتخب تونس الوصيف بالميداليات الفضية، واختتمت مراسم التتويج بالفريق البطل بيروت بمنحه الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وسط فرحة كبيرة من اللاعبين وجمهور الجالية اللبنانية الذي ساند الفريق بشكل مؤثر.