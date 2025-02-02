الفجيرة يحسم لقب بطل شتاء «الهواة» على حساب مجد

محمد فضل

تصوير - زيشان أحمد

حسم فريق الفجيرة لقب بطل شتاء دوري الهواة «المعنوي» متصدراً المسابقة برصيد 29 نقطة، وذلك عقب فوزه الصعب على ضيفه مجد بهدف وحيد أحرزه اللاعب ساندر بنبشير في الدقيقة الـ 56 من عمر الشوط الثاني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الفجيرة في ختام الجولة الخامسة عشرة، وعلى ملعب الجزيرة الحمراء، عاد دبا الفجيرة بفوز كبير على حساب أصحاب الأرض بنتيجة 4 - 0، سجل لـ«النواخذة» البرازيلي ديوغو دا سيلفا، ومواطنه ويسلي باتريك، ومحمد إبراهيم، بالإضافة إلى والاس غوميس الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة»، ليرفع دبا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس.

كما جاء الفوز أيضاً من نصيب فريق الذيد على الحمرية بهدف وحيد أحرزه لاعب العنابي حمد جاسم حسن بالخطأ في مرمى فريقه، ليرفع الذيد رصيده إلى 18 نقطة، فيما يبقى الحمرية عند نقاطه الـ 13 السابقة.